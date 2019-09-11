محمد بن مسعود - الدمام - نتيجة القبول النهائي والطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 06:25 PM نتيجة القبول النهائي والطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف" Advertisements "الداخلية" تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية "الداخلية" تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa. الكلمات المفتاحية ، "الداخلية" تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية ،

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