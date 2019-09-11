محمد بن مسعود - الدمام - تعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبوره ما نتج عنه وفاته أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقاف (10) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 06:02 PM تعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبوره ما نتج عنه وفاته Advertisements "شرطة مكة" تطيح بـ10 أشخاص متورطين في مشاجرة بطريق عسفان "شرطة مكة" تطيح بـ10 أشخاص متورطين في مشاجرة بطريق عسفان أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقاف (10) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم. الكلمات المفتاحية ، "شرطة مكة" تطيح بـ10 أشخاص متورطين في مشاجرة بطريق عسفان ،

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