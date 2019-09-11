السعودية اليوم / رئيس البرلمان المالي يستقبل سفير المملكة لدى مالي



باماكو 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس البرلمان المالي اسحاق سيديبي، في العاصمة المالية باماكو اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية

// انتهى //

18:44ت م

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باماكو 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس البرلمان المالي اسحاق سيديبي، في العاصمة المالية باماكو اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي وسبل تعزيزها في جميع المستويات.// انتهى //18:44ت م0263

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