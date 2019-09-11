السعودية اليوم / المفوضية العامة للاجئين : 4,700 لاجئ بحاجة للمساعدة في ليبيا



طرابلس 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء أكثر من 4,400 لاجئ وطالب لجوء من ليبيا إلى بلدان أخرى منذ عام 2017.

وأوضحت المفوضية - عبر موقعها الرسمي - أنه لا يزال هناك ما يقدّر بـ 4,700 شخص محتجز في ظروفٍ عصيبة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، وهم بحاجة ماسة ليتم نقلهم إلى بر الأمان وتزويدهم بالحماية والمساعدات المنقذة للحياة.

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18:43ت م

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