السعودية اليوم / تحطم طائرة شحن قرب مطار توليدو بولاية أوهايو الأمريكية



واشنطن 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تحطمت اليوم طائرة شحن أثناء اقترابها من مطار توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، حيث اشتعلت فيها النيران بعد ارتطامها بسيارات متوقفة غير مأهولة.

وقالت سلطات المطار في بيان : إن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي شرق مطار "توليدو إكسبرس" عند ورشة لإصلاح السيارات، حيث اصطدمت الطائرة بعدة مركبات غير مأهولة أمام الورشة التي لا تبعد كثيرا عن طريق "أوهايو تيرنبايك" السريع.

من جانبه، قال مدير عمليات المطار جو روتردام : إن الحطام يتضمن قطعًا من الطائرة تناثرت في حقل كبير، وإن البحث لا يزال مستمرًا عن شخصين كانا على متن الطائرة، وإن التحقيقات لاتزال مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

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18:35ت م

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