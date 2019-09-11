السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تنشئ وكالة للتخطيط والشؤون التطويرية



مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ضمن هيكلتها الإدارية الجديدة بإنشاء وكالة للتخطيط والشؤون التطويرية عين عليها وكيل الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية الدكتور محمد بن فراج العقلا، كما جرى تعيين الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي وكيلًا مساعدًا للتخطيط والشؤون التطويرية.

وتضم الوكالة عددًا من الإدارات العامة، بالإضافة لخمس أكاديميات وهي : أكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين، وتهتم بتعليم وتدريب العاملين في خدمات الحجاج والمعتمرين وكيفية استقبال وتوديع ضيوف الرحمن والتعامل معهم بالإضافة لتقديم برامج تدريبية وتطويرية لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار, وأكاديمية القرآن الكريم، والسنة النبوية، والتأهيل والتدريب، ووحدة المدربين وتنطوي هذه الأكاديميات تحت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام.

ويندرج في الهيكل الإداري الجديد لوكالة التخطيط والشؤون التطويرية عددًا من الإدارات العامة وهي : الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والإدارة العامة لتحقيق الرؤية, والإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام ويرتبط بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير عددًا من الإدارات هي "التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الإداري، والقياس وضبط الجودة، والإحصاء والمعلومات، والتميز المؤسسي", أما الإدارة العامة لتحقيق الرؤية فتضم "وحدة الاتفاقيات والشراكات، ووحدة العلوم والتقنية والابتكار، وإدارة المشروعات والأداء، ووحدة التغيير والتواصل".

ويأتي ذلك استعدادًا لاستقبال المملكة لـ (30) مليون معتمر سنويًا بحلول عام (2030م), وانطلاقاً من برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أصدر قرارًا إداريًا مع بداية العام الحالي بإعادة الهيكلة التنظيمية للرئاسة العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030, التي تركز على رفع أعداد الحجاج والمعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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18:33ت م

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