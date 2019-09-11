السعودية اليوم / محافظ بارق يدشن جهاز وزارة الداخلية "أبشر"



محايل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, جهاز وزارة الداخلية "أبشر", وذلك بمجمع الراية بالمحافظة.

واطلع البناوي على موقع الجهاز, مستمعًا لشرح عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين.

وبين المحافظ أن جهاز "أبشر" منصة شاملة لجميع الخدمات الإلكترونية التي قد يحتاج إليها المواطن ، وقد جرى الاستغناء عن الورق وتحويل جميع الخدمات بصورة إلكترونية ميسرة، مقدمًا الشكر للقائمين على توفير الجهاز بالمحافظة لما له من أهمية كبيرة مع التطور التقني الذي يواكب رؤية 2030.

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18:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.