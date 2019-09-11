السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية // للصحف //



الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات , الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" , على الرابط التالي www.jobs.sa.

// للصحف // // انتهى //

18:01ت م

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