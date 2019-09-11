السعودية اليوم / بلدية تثليث توقف تعديات على أراضٍ حكومية



ظهران الجنوب 12 محرم 1441 هـ الموافق 11سبتمبر 2019 م واس

أوقفت بلدية تثليث اليوم تعديات على أراضٍ بيضاء بمساحة 60 ألف م2 شرق كبري الرياض , وهي عبارة عن عقوم ترابية.

وأزالت البلدية التعديات بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين.

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17:58ت م

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