

الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تسلم معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري التقرير الثالث لوحدة التوعية الفكرية خلال استقباله مؤخرا، مشرف الوحدة الدكتور محمد المشرافي.

وقد تضمن التقرير جميع الفعاليات التي أقامتها الوحدة على مستوى الجامعة خلال العام الجامعي 1440هـ.

ورفع المشرافي شكره لمعالي مدير الجامعة لحرصه ومتابعته الدائمة، ودعمه المتواصل للبرامج والفعاليات التي تعنى بحماية الفكر وسلامة المنهج وتحصين أبنائنا وبناتنا من كل فكر دخيل.

و أوضح أن الجامعة ممثلة بوحدة التوعية الفكرية أقامت عددا من البرامج والفعاليات تجاوزت 40 فعالية على مستوى الكليات، تنوعت مابين محاضرات وورش عمل وندوات وجلسات حوارية، واستضافت في عدد منها كبار العلماء والمختصين بالتوعية الفكرية.

وشارك معالي الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بمحاضرة “توجيهات مهمة لشباب الأمة”، فيما استضافت الجامعة عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، وعضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان للمشاركة في الندوة العلمية ” الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة”.

كما أقامت وحدة التوعية الفكرية الملتقى الأول بعنوان “ملتقى الوعي الفكري والمعرض المصاحب” والذي شاركت فيه الكليات التابعة للجامعة؛ للتعرف على مصادر تهديد الفكر ،ومواجهتها والقضاء عليها وتعزيز المواطنة الصالحة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

//انتهى//

17:49ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة شقراء تنفذ أكثر من «٤٠» فعالية في الأمن الفكري لعام ١٤٤٠هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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