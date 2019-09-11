السعودية اليوم / إنشاء وكالة بمسمى "وكالة الرئاسة العامة للترجمة والشؤون التقنية" لتطوير التحول الالكتروني وتطبيقات الجوال



مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن هيكلتها الإدارية الجديدة وكالة بمسمى "وكالة الرئاسة العامة للترجمة والشؤون التقنية" سعيًا منها إلى تطوير مواكبتها للتحول الالكتروني في جميع أعمالها الإدارية والميدانية الذي بدأت فيه منذ سنوات، وعزمها إطلاق عدد من التطبيقات الذكية إضافة إلى عدة تطبيقات أطلقتها سابقًا، للتسهيل على زوار وعمار المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات سعيًا لتحقيق هدف المملكة في استقبال 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام (2030م)، وانطلاقا من الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030، والتي تركز على تعزيز فاعلية الحكومة بتحسين أداء الجهات الحكومية، وتحسين إنتاجيه الموظفين، وتطوير الحكومة الإلكترونية.

وتشرف وكالة الرئاسة العامة للترجمة والشؤون التقنية على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارات التابعة لها وهي (أمن المعلومات، والتحول الإلكتروني، والبنية التحتية، والتشغيل والدعم الفني، والتطبيقات الذكية) والإدارة العامة للغات والترجمة والتي تضم وحدة لسان الحاج والمعتمر.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للغات والترجمة بالرئاسة أعلنت الأيام الماضية عن إضافة ست لغات جديدة وهي: (الإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلندية، والأوزبكية)، إضافة إلى اللغات العشر التي تترجم لها وهي (الأردية، والإنجليزية، والفرنسية، والملايو، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا)، من خلال خمسة وعشرين مترجماً يتحدث بعضهم ست لغات، وموزعين على عددٍ من الورديات لترجمة الخطب والدروس، بالإضافة إلى مشروع ترجمة خطبة عرفة، والترجمة الإرشادية, والمطبوعات التي توزعها الرئاسة

كما أن الرئاسة أطلقت العديد من التطبيقات الالكترونية التي تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على معرفة حالات الزحام بالحرمين وإدارة الحشود والاستفسارات وإجابة السائلين، ومن بين هذه التطبيقات تطبيق حرمين وتطبيق للقرآن الكريم.

// انتهى //

17:49ت م

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