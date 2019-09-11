السعودية اليوم / السياحة والهلال الأحمر بتبوك يبحثان تبادل الخبرات والتدريب



تبوك 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

عقد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي اليوم, اجتماعاً مع مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي لتعزيز التكامل بين الجانبين, وذلك في مقر السياحية بمتحف تبوك الإقليمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال ثلاث محاور رئيسية، تمثل المحور الأول في تبادل الخبرات والتدريب، بحيث يحصل منسوبي السياحة والتراث الوطني العاملين في إدارة الحشود وفي المتاحف والمواقع الاثرية والتراثية على دورات في الاسعافات الأولية , في حين تقدم هيئة السياحة لمنسوبي الهلال الأحمر دورات في مهارات التعامل مع السائح ، فيما تمثل المحور الثاني بالتنسيق المشترك لتعزيز ورفع جاهزية مراكز الهلال الأحمر في الوجهات والمواقع السياحية, وكذلك المهرجانات والفعاليات في تبوك ومحافظاتها، في حين تناول المحور الثالث الجانب التوعوي والتثقيفي من خلال المشاركة الفعّالة في المهرجانات والفعاليات والأنشطة التي يتولى الجانبين تنفيذها.

// انتهى //

17:47ت م

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