السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : إيقاف ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان// للصحف فقط //



جدة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا صباح يوم أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الأثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف (١٠) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، وإتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

// انتهى // // للصحف فقط //

17:37ت م

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