السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة تبوك تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي لجميع برامجها



تبوك 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

حصلت كلية الهندسة بجامعة تبوك بجميع أقسامها الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والصناعية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من البورد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا ABET لتكون أول كلية بالجامعة تحصل جميع برامجها العلمية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة الاعتمادات الأمريكية.

وأكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي أن حصول الكلية على هذا الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل أتى بجهد وعمل متواصل ودؤوب منذ سنوات للارتقاء بمستوى التعليم بالجامعة والوصول بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة، وذلك للمساهمة العلمية والتنموية في رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الجامعة تطمح مستقبلاً في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لكلياتها كافة.

يذكر أن هيئة الاعتمادات الأمريكية ABET تُعد من أهم هيئات الاعتماد الدولي في مجال الهندسة والتكنولوجيا وهذا له الأُثر الإيجابي على نجاح العملية التعليمية وتطويرها باستمرار وتحقيق الجودة في مخرجاتها.

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17:15ت م

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