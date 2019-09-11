السعودية اليوم / مدير تعليم منطقة مكة المكرمة يدشن الملتقى الأول مع المشرفين التربويين



مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم, الملتقى الأول مع المشرفين التربويين بإدارات ومكاتب التعليم بتعلم المنطقة, بحضور المساعد للشؤون التعليمية, والقيادات التعليمية, وذلك بمسرح الإدارة بالعزيزية.

وأكد الدكتور الزائدي في كلمته أن هذا الملتقى يأتي إيمانًا وقناعة بأن الإشراف التربوي هو قائد التغيير وهو من يصنع الفارق وهو الأداة الحقيقية للإصلاح التربوي والتعليمي .

// انتهى //

17:08ت م

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