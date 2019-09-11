شكرا لقرائتكم رابط نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية في وزارة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-11 رابط نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية في وزارة الداخلية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة “أبشر- التوظيف”، على الرابط التالي: (هنا). ودعت وزارة الداخلية المقبولين نهائيًا لإحضار المتطلبات الموضحة أدناه: Advertisements – أصل المؤهل العلمي (شهادة البكالوريوس، شهادة الدبلوم، شهادة الثانوية العامة) مع صورة مصدقة منها. ـ أصل الشهادات الفنية والدورات التدريبية مع صورة مصدقة منها. ـ عدد (2) صورة من بطاقة الهوية الوطنية واضحة ومكبرة. – عدد (4) صورة شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مع كتابة الاسم ورقم الهوية خلف الصورة. – يجب على المتقدم التقيد بالموعد المحدد له.







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