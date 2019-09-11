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2019-09-11 القبض على 10 أشخاص بعد وفاة شاب دهسًا في عسفان أثناء مشاجرة جماعية متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 10 أشخاص اشتركوا في مشاجرة جماعية نتج عنها وفاة شخص دهسًا في عسفان.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا صباح يوم أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الأثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف (١٠) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، وإتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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