الأرصاد: سحب ممطرة وغبار يحد الرؤية على 6 مناطق.. غدًا

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، على مرتفعات جازان، أبها والباحة.

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كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الطرق الساحلية الواصلة ما بين جازان إلى الليث.

أما حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر والخليج العربي فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة.