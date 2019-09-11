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وفاة شاب دهسًا قرب ساحة القصاص في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
توفي شاب صباح اليوم دهسًا على طريق الملك فيصل بحفر الباطن وذلك أثناء تواجده بالقرب من ساحة القصاص بجانب مقر الشرطة .
وأوضح مصدر مطلع في مستشفى الملك خالد العام لـ”متابعات الخليج 365” أن الشاب في العقد الثاني من عمره وقد فارق الحياة فور وصوله لإسعاف المستشفى متاثرًا بجروحه نتيجة الدهس.
وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ “متابعات الخليج 365” أن بلاغًا ورد من المرور في الساعة ١٠.٣٢ صباح اليوم الاربعاء وتم إلغاؤه فور وروده من المرور بسبب أن الحالة نقلت عن طريق الجمهور.
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