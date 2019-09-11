اخبار السعوديه

وفاة شاب دهسًا قرب ساحة القصاص في حفر الباطن

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة شاب دهسًا قرب ساحة القصاص في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-11

وفاة شاب دهسًا قرب ساحة القصاص في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

توفي شاب صباح اليوم دهسًا على طريق الملك فيصل بحفر الباطن وذلك أثناء تواجده بالقرب من ساحة القصاص بجانب مقر الشرطة .

Advertisements

وأوضح مصدر مطلع في مستشفى الملك خالد العام لـ”متابعات الخليج 365” أن الشاب في العقد الثاني من عمره وقد فارق الحياة فور وصوله لإسعاف المستشفى متاثرًا بجروحه نتيجة الدهس.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ “متابعات الخليج 365” أن بلاغًا ورد من المرور في الساعة ١٠.٣٢ صباح اليوم الاربعاء وتم إلغاؤه فور وروده من المرور بسبب أن الحالة نقلت عن طريق الجمهور.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب دهسًا قرب ساحة القصاص في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا