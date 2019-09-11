فيديو يوثق حادث دهس مروع .. طار في الهواء ثم سقط جثة هامدة

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي أحد الأشخاص دهسًا بعدما صدمته مركبة مسرعة حين هم بقطع الطريق هربًا من عدة أشخاص آخرين دخلوا معه في مشاجرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وقوع المشاجرة ومحاولة أحد المتشاجرين الهرب إلى الجانب الآخر من الطريق لكن سيارة مسرعة كانت أقرب له حيث ارتطم بها بشدة وطار في الهواء ثم سقط على الجانب الآخر جثة هامدة.

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وقال متداولو المقطع: إن الحادث وقع بين مجموعة من مخالفي الأنظمة في مخطط الرياض داخل محافظة عسفان.