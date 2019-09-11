وزير الثقافة عن شراكة الوليد الإنسانية ومتحف اللوفر: ثقافتنا وتراثنا يستحقان

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن شراكة مؤسسة الوليد الإنسانية ومتحف اللوفر وغيرهما من الشراكات الثقافية؛ تعكس قدرة القطاع غير الربحي على المساهمة بفعالية في مد الجسور الثقافية مع الآخر.

وأضاف الأمير الفرحان : أمام القطاع غير الربحي فرص عدة للمساهمة في رحلتنا، فثقافتنا وتراثنا يستحقان.

وكان متحف اللوفر الأشهر عالميًا في باريس، أعلن بمبادرة من مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يترأسها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عن افتتاح مساحات جديدة وموسعة في قسم الفن الإسلامي رسميًا بهدف تسليط الضوء على هذا الفن العريق.

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وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة ثمرة تعاون طويل بين المؤسستين ورسالة مشتركة تهدف إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين المجتمعات من خلال الفنون والثقافة.

وتتألف المساحات الجديدة من مدخل رحب ومساحة عرض مؤقتة، وتتيح للزوار التعرف على أهم المجموعات الفنية الإسلامية عن كثب عبر تجربة أكثر سلاسة، مما يساهم في بناء جسور متينة بين الأديان والثقافات والبلدان المختلفة.

وسيتسنّى للزوار الاستمتاع بعروض تفاعلية ومشاهدة قطع مختارة خصيصًا للتعريف بتاريخ الفن الإسلامي، فيما تستعرض المساحة المركزية مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والقطع الأثرية من بلدان مختلفة، بدءًا بإسبانيا ووصولًا إلى الهند، وتبيّن مسيرة تطور الفن الإسلامي من حيث الأسلوب والصيغة والأدوات وتفاعله مع التقاليد الفنية الأخرى عبر الزمن.