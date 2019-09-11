الان تتابع وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات, الدخول عبر بوابة “أبشر- التوظيف”, على الرابط التالي www.jobs.sa.

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