الان تتابع شرطة مكة: إيقاف 10 أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا صباح يوم أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الأثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.
وأفاد الرائد الغامدي، أنه جرى إيقاف عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
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