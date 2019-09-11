أمير الرياض في اتصال بـ”الحارثي” المتنازل عن قاتل ابنه: زرعت القدوة في المجتمع

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, اتصالًا هاتفيًا بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي، الذي تنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله تعالى.

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وقدم الأمير فيصل بن بندر، خالص العزاء والمواساة له, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد سموه للحارثي على كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى, مبينًا الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية, داعيًا الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

من جانبه أعرب “الحارثي”، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وعلى مشاعره الطيبة.