شكرا لقرائتكم خبر عن شجار مخطط الرياض ينتهي بوفاة افريقي دهسا.. وإيقاف 10 أشخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا صباح يوم أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الأثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.

وأفاد الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف (10) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، وإتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وكان سكان مخطط الرياض شمالي جدة قد تفاجئوا بحدوث شجار بين عدد من الاشخاص من جنسيات أفريقية يتواجدون في اطراف الحي فجر اليوم (الاربعاء) قبل أن يبادر أحدهم بمحاولة الهرب باتجاه الطريق العام ليتصادف مرور مركبة ارتطمت به لتلقي به عدة أمتار توفي على أثرها وفق مقطع فيديو وثقه أحد سكان الحي بعد أن شاهد تجمع العمالة الافريقية ولم يكن يعلم أن ذلك التوثيق سينتهي بحادثة الدهس.

بدورها تواجدت دوريات الأمن في محافظة جدة بالموقع وباشرت اجراءاتها ونجحت في ضبط عدد من المتواجدين سلمتهم لجهات الاختصاص فيما تم تسليم حادثة الدهس للمرور كونها حادثة مرورية وفق مصدر أمني أكد أن حادثة الدهس عرضية لا علاقها بها تجمع أبناء جلدته أو الشجار الذي اندلع بينهم.