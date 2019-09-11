شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم (الأربعاء)، الأمراء، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمراء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وفهد بن عبدالله بن محمد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، ومحافظ جدة مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، ونواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وفيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وخالد بن عبدالله بن فيصل، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق فيصل بن محمد بن سعد، ومصعب بن فهد بن فيصل، وسلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.