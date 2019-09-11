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كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية قد فوّضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.
وذكر المصدران أن أرامكو اختارت "جيه.بي مورجان" و"مورجان ستانلي" والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.
كما اختارت الشركة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية".
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 05:53 PM
من بينهم "جيه.بي مورجان" والبنك الأهلي التجاري السعودي
كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية قد فوّضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.
وذكر المصدران أن أرامكو اختارت "جيه.بي مورجان" و"مورجان ستانلي" والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.
كما اختارت الشركة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية".
، مصادر: أرامكو تفوض 9 بنوك لقيادة طرح الأسهم الأكبر عالميًا ،
المصدر : الخليج 365
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