- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقّعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع "بنك التنمية الاجتماعية"؛ لتمويل ٣٠٠ مشروع ناشئ وصغير في الأنشطة الصحية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجهات كل من وزارة الصحة وبنك التنمية الاجتماعية، للتعاون في التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية في المملكة، والمساهمة في تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة؛ تمكيناً للشباب والشابات لبدء مشاريع جديدة وخلاقة، ودعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي بالتزامن مع مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
كما أنها تأتي ضمن دور "بنك التنمية الاجتماعية"، المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لأنشطة المشاريع الصحية المرشحة من وزارة الصحة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 05:42 PM
دعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي"الصحة" وإدارة "بنك التنمية الاجتماعية" تتفقان على تمويل 300 مشروع ريادي
وقّعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع "بنك التنمية الاجتماعية"؛ لتمويل ٣٠٠ مشروع ناشئ وصغير في الأنشطة الصحية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجهات كل من وزارة الصحة وبنك التنمية الاجتماعية، للتعاون في التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية في المملكة، والمساهمة في تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة؛ تمكيناً للشباب والشابات لبدء مشاريع جديدة وخلاقة، ودعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي بالتزامن مع مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
كما أنها تأتي ضمن دور "بنك التنمية الاجتماعية"، المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لأنشطة المشاريع الصحية المرشحة من وزارة الصحة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال.
، "الصحة" وإدارة "بنك التنمية الاجتماعية" تتفقان على تمويل 300 مشروع ريادي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" وإدارة "بنك التنمية الاجتماعية" تتفقان على تمويل 300 مشروع ريادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.