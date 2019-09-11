، مقطع متداول لقائدة روضة حكومية تطلب رسوماً من الطلبة.. وإدارة التعليم تنفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن التعليم مجاني لجميع أبناء الوطن

نبه أحد أولياء الأمور، اليوم، بمقطع متداول عبر منصات مواقع التواصل لولي الأمر (ع . ر. ابو جازي)؛ وهو أحد مشاهير "السوشيل ميديا"، عبر فيه عن استيائه لموقف حصل معه صباح اليوم، في إحدى الروضات الحكومية؛ حيث طلب منه دفع بعض الرسوم كمصاريف، وعند استفساره من قائدة الروضة عن هذا المبلغ، أكدت له أن هذه مصاريف نظامية ولا بد من دفعها.

ويؤكد خلال المقطع الذي انتشر، أنه اتصل بإدارة التعليم للاستفسار حول صحة دفع هذه الرسوم ليتفاجأ أنه لا أساس لصحة معلوماته، ولا يجب دفع أية رسوم للروضات الحكومية، ليعاود التواصل مع مديرة الروضة والتي أكدت له أن هذه رسوم لا بد من دفعها.

وفي نفس المقطع يروي قصة أم كانت عند المديرة نفسها، وطلبت منها أن تقبل منها جزءاً من المبلغ المطلوب وتمهلها في بقية المبلغ للشهر القادم، ولكنها رفضت وأصرت على دفع المبلغ بالكامل، ليعاود "أبو جاري" التأكيد أنه لا أساس لدفع هذه الرسوم، وأن الدولة حفظها الله وفرت التعليم لجميع أبنائها بالمجان.