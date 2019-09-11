محمد بن مسعود - الدمام - بعد مقطع متداول لطلاب يتمازحون واستنفار الجهات الأمنية نفت مصادر "الخليج 365" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.

وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 05:26 PM Advertisements بعد مقطع متداول لطلاب يتمازحون واستنفار الجهات الأمنية مصادر "الخليج 365": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة مصادر "الخليج 365": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة نفت مصادر "الخليج 365" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.

وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩ الكلمات المفتاحية

، مصادر "الخليج 365": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة ،

المصدر : الخليج 365

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