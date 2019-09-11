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نفت مصادر "الخليج 365" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.
وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 05:26 PM
بعد مقطع متداول لطلاب يتمازحون واستنفار الجهات الأمنيةمصادر "الخليج 365": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة
نفت مصادر "الخليج 365" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.
وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩
، مصادر "الخليج 365": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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