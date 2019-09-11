محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن تقديره للسعودية وجهودها في المنطقة استقبل رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك، في العاصمة هانوي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده سعود بن فهد السويلم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث أعرب فوك عن تقديره للمملكة وجهودها في المنطقة وعلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 05:23 PM أعرب عن تقديره للسعودية وجهودها في المنطقة Advertisements رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة استقبل رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك، في العاصمة هانوي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده سعود بن فهد السويلم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث أعرب فوك عن تقديره للمملكة وجهودها في المنطقة وعلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين. الكلمات المفتاحية ، رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة ،

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