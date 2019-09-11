حقيقة اعتقال عمر المقبل اليوم، ماذا قال المغردون عن هذا الأمر

تحدث مغردي تويتر اليوم عن الشيخ عمر المقبل، وقد ظهر هاشتاج بعنوان اعتقال عمر المقبل، وقالوا أنه تم اعتقاله نتيجة مقطع فيديو انتقد فيه هيئة الترفيه السعودية، وقد تداول المغردون مقطع فيديو يتحدث فيه عمر المقبل عن هيئة الترفيه، ويقول فيها أنه ليس ضد الترفيه، ولكنه ضد إدخال أشياء تخالف عادات المجتمع السعودي، وقد انتشر هاشتاج اعتقال عمر المقبل بين الكثير من المغردين، وسادت حالة من الجدل، وهناك من طلب العفو عنه، وهناك من قال أنه شأن سعودي داخلي لا يحق لمن هو ليس مواطن سعودي التدخل فيه.

حقيقة اعتقال عمر المقبل بسبب انتقاد هيئة الترفيه

بالرغم من انتشار أخبار كثيرة على تويتر بخصوص اعتقال عمر المقبل، ولكن كل أخبار تويتر، وفيس بوك من المحتمل أن تكون إشاعات، وغير صحيحة، وذلك إلى جانب عدم صدور أي خبر رسمي من الصحف السعودية الموثوقة لدى السعوديين تؤكد فيه خبر اعتقال الشيخ عمر المقبل، ولذلك فإنه من المحتمل بقوة أن يكون الخبر كاذب، وغير صحيح، لان كل الأخبار المتداولة غير رسمية، ويجب أن يكون مصدر الأخبار هو المصادر الرسمية فقط.

سعوديين يطلبوا من المغردين عدم التدخل في الشأن السعودي

طلب مغردون سعوديون من مغردي تويتر غير السعوديين عدم التدخل في الشأن السعودي، وقالوا إن صح خبر اعتقال عمر المقبل فهو شأن سعودي خالص لا يجب أن يتدخل فيه غير السعوديين، وطالبوا من القنوات الإخبارية غير السعودية عدم التعليق على الأمر، وأن يعلقوا على أمور دولهم الداخلية، وترك الشأن السعودي.