شَيّعت جموعٌ غفيرة عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الطالب "معتز" الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن غرب الرياض.
وأُدّيت الصلاة على الطالب البالغ من العمر ١٢ عامًا في جامع الراجحي شرق الرياض، وذلك بعد يومين من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى الملك خالد الجامعي، فيما أُقيم العزاء في منزل والده الذي لا يبعد سوى كيلومترات عن موقع فاجعة ابنه.
وقام المدير العام لتعليم منطقة الرياض "حمد الوهيبي" بزيارة أسرة الطالب، وذلك عقب دفنه، ونقل خلال زيارته تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكدًا مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم الفقيد، سائلاً الله أن يجبر مصابهم، ويجعله شفيعًا لوالديه.
كانت هذه تفاصيل خبر جموع غفيرة تُؤدي الصلاة على "معتز" فقيد ابتدائية "لبن الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.