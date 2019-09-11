دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الملك يأمر بترقية 68 عضوًا بالنيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا كريمًا يقضي بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

وثمن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، وقال إنّه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات الكريمة.

وحثّ النائب العام، أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلًا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم عزهما وتوفيقهما.