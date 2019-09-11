حل كتاب الرياضيات للصف السادس الفصل الأول في السعودية

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، حل كتاب الرياضيات للصف السادس في المملكة العربية السعودية، تزامنا مع بدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 1441.

حل كتاب الرياضيات للصف السادس في السعودية اضغط هنــــا

وفي سياق اخر، تصدر قرار دمج الصفوف الاولية، قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة طالب من خلالها عدد من أولياء الأمور بإلغاء القرار، لكونه يتعارض مع القيم الدينية.

ولقي القرار معارضة كبيرة بين النشطاء الذين يغلب عليهم التدين وينبذون الاختلاط ويرحبون بالفصل التام بين الجنسين، معتبرينه منافيا مع عاداتهم وطبيعتهم القبلية على حد قولهم.

Advertisements

وقال أحمد عبد الرحمن أحمد: "إن إقرار نظام يجرم تصوير الأطفال في المؤسسات التعليمية دليل على أن الوزارة تعلم بأن القادم أشد بلاء مما ظهر، فالأولى يا معالي الوزير إلغاء القرار لا فرض قرار يخفي عيوب الدمج والله إننا نحب لأبنائنا التمسك بالدين".

كما قال محمد اليحيا: "قرار دمج الصفوف الأولية لم يكن موفقاً وليس له ما يبرره بل ستنتج عنه سلبيات كثيرة. أهمها تعويد النشء على تقبل الاختلاط الذي ليس له حاجة... كنا بخير، وتخرج من مدارسنا الغير مختلطة رجال قادوا وبنوا هذا البلد العظيم، فلماذا نحيد عن الطريق القويم".

نترككم الآن مع حل كتاب الرياضيات للصف السادس في السعودية، حيث تزايدت عملية البحث عنه خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد 1441.