والد الطالب المخنوق يعلن تنازله عن قاتل ابنه: لدي شرطان

عَلِمت مصادر أن “خويتم بن سعد الحارثي”، والد الطالب “معتز” المتوفى بـ”ابتدائية ضاحية لبن” اعلن عن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيًدا لتسجيله رسميًا لدى المحكمة المختصة.

ووفقا لموقع سبق قالت مصادر أن “الحارثي” اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه بالإضافة لعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة. داعيًا الله أن يغفر لابنه وأن يجعله شفيعًا له يوم القيامة.