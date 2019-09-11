400 فتاة يقعن في فخ عملية احتيال عبر سكايب وواتسآب من شركة وهمية بجازان.. والعمل تبدأ التحقيق

تعرضت نحو 400 مواطنة بجازان لعملية احتيال قامت بها إحدى الشركات الوهمية، حيث تم وعدتهن بالتوظيف بعد تلقي دورة تدريبية مقابل مبالغ مالية، فيما فتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيقا في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تقدم به الضحايا إلى شرطة المنطقة ومكتب العمل، أكدن فيه أن إحدى الشركات عرضت عليهن تلقي دورة تدريبية تنتهي بالتوظيف عبر برنامجي “الاسكاي بي” و”الواتساب” مقابل 200 ريال.

وأكد البلاغ أن الشركة سلمتهن شهادات ورقية غير رسمية وغير موثقة وطلبت منهن التوجه للتوظف في المدارس دون تقديم ما يثبت إلحاقهن بالوظائف، لافتين وفقا لـ”عكاظ” إلى أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبا في فندق بجازان وتواصلت مع النساء عبر مجموعة في “الوتساب” وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيه، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.

في المقابل، فتحت وزارة العمل تحقيقا في الواقعة، حيث أكد مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي أنه تم التعامل مع الأمر وإشعار الإمارة والجهات المختصة.