بالصور.. أمانة الطائف تزيل مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من 44 موقعًا

تواصل أمانة الطائف معالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري، بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، واللوحات الدعائية المخالفة، ورفع المخلفات من الشوارع والأراضي البيضاء، عبر مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعملت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والتفاعل مع شكاوى الأهالي، وأزالت أكثر من 31 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما تضمنت جهود الأمانة إزالة العشوائيات من 44 موقعًا داخل نطاق المدينة. ونفذت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية جولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني، بضرورة رفع المواد والمخلفات وتطبيق الأنظمة على غير المتجاوبين.

وبينت الأمانة أن مثل هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية؛ حيث إن بعض المخالفين يستغلون الشوارع مع الإضرار بالطبقة الأسفلتية؛ علمًا بأن الأمانة تلزم أصحاب المباني (قيد الإنشاء) بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها إلى المواقع المخصصة لها.