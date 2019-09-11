أمير جازان لقائد قوات الطوارئ الخاصة: ننعم بحياة آمنة بفضل جهودكم

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الإمارة؛ قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة اللواء الركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق له.

وقال الأمير محمد، خلال اللقاء: «ما ننعم به من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة، يأتي بفضل الله –تعالى- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبجهود الرجال المخلصين من الجهات العسكرية كافةً».

وأضاف: «القيادة الحكيمة وفرت كافة الإمكانات، وهيأت الرجال. وإن هذه الجهود الأمنية والعسكرية تُعزِّز قوتها وقيمتها بوجود هؤلاء الرجال الذين حققوا قمة الفخر والاعتزاز لدى كل مواطن»، مثنيًا على جهودهم في أداء عملهم والمهام المنوطة بهم بكل اقتدار.

من جهته، أكد اللواء العمري أن ما وفرته القيادة لقوات الطوارئ الخاصة من إمكانات وطاقات؛ يسهم في رفع عملهم والقيام بمهامهم، وأن منسوبي ورجال قوات الطوارئ سخَّروا أنفسهم لخدمة الدين والوطن، ولتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.