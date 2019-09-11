حضور غير مسبوق في اليوم الأول لملتقى الصحة العالمي بالرياض

شهد اليوم الأول لملتقى الصحة العالمي، في نسخته الثانية -الذي انطلقت فعالياته صباح الثلاثاء في الرياض، برعاية الوزير الدكتور توفيق الربيعة- حضورًا غير مسبوق، من قِبل المشاركين والمختصين وذوي العلاقة بموضوعات الملتقى وفعالياته.

وقالت الوزارة، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إن الملتقى يشارك فيه عددٌ من الخبراء من داخل المملكة وخارجها، ويقام على هامشه تسعة مؤتمرات متنوعة، وست ورش عملية، بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر، كما تقام عددٌ من الأجنحة التي يتم من خلالها عرض منتجات 180 جهة من الجهات ذات العلاقة.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن يصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من عشرة آلاف زائر، وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والتدريب، والتعليم، وتقنيات الأجهزة الطبية، كما يتضمَّن منطقتين جديدتين مخصصتين للمختبرات، والابتكار، وبناء الرعاية الصحية.

ويُعد الملتقى فرصةً واعدةً للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتيح للشركاء الاستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات.