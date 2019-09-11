بالفيديو.. الأمير بن ماجد مشعل يصل مقر تدشين جائزة جدة للإبداع

وصل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر تدشين جائزة جدة للإبداع 1441 بجامعة الملك عبد العزيز، وكان في استقباله عدد من أصحاب المسؤولين والمهتمين.

ونشرت أمانة محافظة جدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقطات من وصول الأمير مشعل لمقر تدشين الجائزة.

وتكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين، وتقدير الطاقات الابداعية بالمحافظة، وتتعدد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة وتعزيز التكامل التنموي فيها.

Advertisements

وفي هذه النسخة، تمّت إضافة مجالين إلى المجالات الستة السابقة يتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات، المتمثلة في الإبداع في اللغة العربية.

وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها، كما تهتم بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع، والإبداع الأمني وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج، والإبداع المجتمعي وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده، والإبداع لرواد الأعمال وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة.

كما تسهم هذه الجائزة، في نمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة، إلى جانب الإبداع الفردي وهي مشروعات فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية.