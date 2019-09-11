«الصحة» تكشف عن 3 أمراض قاتلة بسبب مواد مضافة لمكونات الشيشة

كشفت وزارة الصحة، عن ثلاثة أمراض قاتلة قد تصيب الإنسان بسبب المواد المضافة لمكونات الشيشة واستخدام المُحلّيات الاصطناعية.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه «عاجل».

وقالت «الصحة»، إنّ المواد المضافة لمكونات الشيشة هي عبارة عن مواد سكرية ومكسّبات طعام، مشيرةً إلى أنّ تدخينها قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى أمراض القلب وأهمها السكتة القلبية والدماغية.

وكانت وزارة الصحة قد حذَّرت في وقتٍ سابق، من تداول استخدام ليّ الشيشة بين أكثر من شخص، وشدَّدت على أنّ هذه العادة تتسبب في أخطر أربعة أمراض تصيب الجهاز التنفسي.

وقالت الوزارة إنَّ الاستخدام المتبادل لِلَيِّ الشيشة سببٌ لانتقال العدوى والأمراض عن طريق الرذاذ أو السوائل، موضحةً أنّه من الأمراض التي يُسبِّبها هذا الاستخدام أمراض الإنفلونزا والالتهاب السحائي والدرن إضافةً إلى الالتهاب الكبدي أ، ب.