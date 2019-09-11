وزير البلديات يُدشِّن لوحة المؤشر التنفيذي لقياس أداء القطاع البلدي

دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمكتبه اليوم الأربعاء، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، لوحة المؤشر التنفيذي لقياس أداء القطاع البلدي.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة حصلت «عاجل» على نسخة منه، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبين أمانة العاصمة المقدسة للإسهام في الارتقاء بأداء القطاع البلدي.

وبحسب البيان، تبنت أمانة العاصمة المقدسة تصميم وتطوير مؤشرات قياس أداء القطاع البلدي، انطلاقًا من خبرتها الواسعة في هذا المجال؛ وذلك بالربط مع مختلف الجهات التابعة وأنظمة الخدمات والأنظمة المالية لجمع وقياس وتحليل مؤشرات الجهات وتحديثها يوميًّا ليسهل على صانع القرار متابعة أداء القطاع والتحقق من تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط التنفيذية.