بالصور.. أمير الجوف يدشّن مركزين للدفاع المدني والتدخل في حوادث المواد الخطرة

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، مركز الدفاع المدني بمركز النبك أبو قصر، ومركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمحافظة القريات ومقره بمنفذ الحديثة؛ لتغطية الطريق الدولي ومحطة قطار سار مستقبلًا ومنفذ الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني ومساعديه، واستمع عقب التدشين لشرح عن المرافق وكامل تجهيزات مركز الدفاع المدني بالنبك أبو قصر؛ حيث تم دعمه بالقوى البشرية وآليات فنية للإطفاء والإنقاذ وصهاريج وتجهيزات المكتبية وأجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية لمباشرة الحوادث.

كما بيَّن اللواء القريني أن المركز يغطي 40 كيلومترًا باتجاه الجنوب الشرقي على طريق أبو عجرم، فيما ستظل المسافة المتبقية والمماثلة تحت خدمة مركز أبو عجرم، كما يغطي 30 كيلومترًا باتجاه الشمال الغربي على طريق طبرجل مرورًا بقرية شيبة التي تبعد 22 كيلومترًا عن النبك أبو قصر، وستظل مسافة 30 كيلومترًا من جهة طبرجل، كما سيغطي المنطقة الزراعية المحيطة بالنبك أبو قصر وقرية شيبة.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير الدفاع المدني بالمنطقة والعاملين معه من ضباط وأفراد، متمنيًا للجميع السلامة.