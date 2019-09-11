خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، اليوم الأربعاء، عددًا من الأمراء والعلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أنصت الجميع في بداية الاستقبال، لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وذلك بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

كما حضر كذلك الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز ، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير مصعب بن فهد بن فيصل، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز .