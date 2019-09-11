أمانة حائل تحتفى بـ13 شهيدًا وتطلق أسماءهم على شوارعها

أطلقت أمانة منطقة حائل، اليوم الأربعاء، مبادرةً بتسمية بعض شوارع مدينة حائل بأسماء شهداء الوطن من أبناء المنطقة وفاءً لتضحياتهم.

وأورد بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»، أسماء الشوارع الجديدة، وجاءت على النحو التالي:

شارع شهيد الدين ثم الوطن مقبل بن ثويني الشمري.

شارع شهيد الدين ثم الوطن عبيد بن محمد الشمري

شارع شهيد الدين ثم الوطن مشعان بن عقاب العنزي

شارع شهيد الدين ثم الوطن أحمد بن تركي الرشيدي

شارع شهيد الدين ثم الوطن جزاء بن مسند الرشيدي

شارع شهيد الدين ثم الوطن مهل بن سالم الرشيدي

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شارع شهيد الدين ثم الوطن خالد بن صالح العليقي

شارع شهيد الدين ثم الوطن سعود بن فرحان الشمري

شارع شهيد الدين ثم الوطن فهد بن عثمان الرشيدي

شارع شهيد الدين ثم الوطن بدر بن حمدي الرشيدي

شارع شهيد الدين ثم الوطن نواف بن محماس الحضيري

شارع شهيد الدين ثم الوطن عبدالسلام بن برجس العنزي

شارع شهيد الدين ثم الوطن تركي بن رشيد الرشيد