البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد «اجتماع إسلامي طارئ» ردًّا على مخطط نتنياهو

رحبت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية البحرينية، اطلعت عليه «عاجل»: «تؤكد مملكة البحرين أن هذه الدعوة تُجسِّد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة وترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي بدعوة من المملكة، ردًّا على تصريحات نتنياهو.

وصرح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأنها ستعقد اجتماعًا استثنائيًّا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية، لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.