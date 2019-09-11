بالصور.. اتفاقية بين كلية القيادة والأركان بالحرس الوطني وجامعة الملك عبدالعزيز

وقعت كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز، بمقر الجامعة الرئيسي بمدينة جدة.
وتضمنت الاتفاقية، التعاون في المجالات العلمية، وتنظيم لقاءات وندوات وبحوث مشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية، والاستفادة من البحوث العسكرية والأكاديمية، ورفع مستوى الخبرة لدى منتسبي الجهتين.
مثَّل الجامعة في الاتفاقية مديرها الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثل كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان قائدها اللواء الركن الدكتور عبدالهادي بن ظافر الشهري؛ وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في الجانبين.
ورحب الدكتور اليوبي بالضيف والوفد المرافق، شاكرًا قيادة الكلية على الحضور وتوقيع الاتفاقية التي تشمل مجالات متعددة، منها التدريس والبحث العلمي والتدريب، قائلًا: «نتمنى أن تحقق الاتفاقية نتائجها المرجوة بتطوير قطاعاتنا عبر التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات لما يخدم رفعة ونماء الوطن».
بدوره، أشاد قائد كلية الملك عبدالله بما تحققه جامعة الملك عبدالعزيز من إنجازات ومكانة علمية مرموقة محليًّا وإقليميًّا، موضحًا أن الكلية حريصة على التعاون مع جامعة المؤسس لرفع مستوى الأداء لطرفي الاتفاقية التي تأتي ضمن التعاون التعليمي لتبادل الخبرات والاستفادة من البحوث العسكرية والأكاديمية ورفع مستوى الخبرة لدى منتسبي القطاعين عبر اللقاءات والندوات العلمية، كما تأتي ضمن خطة عملية لدعم القطاعات العسكرية علميًّا وتعليميًّا.
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