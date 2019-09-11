السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل القيادات الإدارية والمالية بالإمارة



حائل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، القيادات الإدارية والمالية بالإمارة، كل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة مناور شباب ومدير إدارة الشؤون المالية مدير إدارة الموارد البشرية المكلف ماجد القنون ومدير إدارة الميزانية عبدالعزيز الشنيفي ومساعد مدير الشؤون المالية سالم المطلق وباحث الميزانية عبدالعزيز العوض والموظفين في الإدارة المالية محمد الشمري وعبدالعزيز الصوينع بمناسبة تميزهم في أدائهم لمهامهم الوظيفية .

وثمن سموه خلال الاستقبال الدعم السخي والكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتنمية وتطوير مناطق المملكة منها منطقة حائل وحرصهما على خدمة المواطن والمقيم في المنطقة وتوفير العيش الكريم لهم، مشيداً سموه بتفاعل الجميع لتحقيق تطلعات القيادة وبما تحقق من جهود وتميز في مجال عملهم، متمنياً للجميع التوفيق .

// انتهى //

16:49ت م

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