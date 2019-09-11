السعودية اليوم / الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة يجري 26 عملية جراحية متنوعة في جزيرة موهيلي



موهيلي 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.

وتم أمس الكشف على أكثر من 80 مريضًا و إجراء 26 عملية منها 10 عمليات للأطفال و16 للكبار في الفتق السري، والفتق الإربي، والفتق المرتجع، والقيلة المائية، والخصية المهاجرة، وأورام المسالك البولية، وأورام الغدة الدرقية، والعيوب الخلقية في المسالك البولية.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

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16:48ت م

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